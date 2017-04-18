Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Hedefimiz Kazanmak"

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, yarın Manisaspor'la zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti, "Hedefimiz taraftarımızın önünde kazanmak" dedi.



Coşkun Zeren, yarın kendi sahalarında oynayacakları Manisaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müsabakaya iyi hazırlandıklarını, sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirten Coşkun Zeren, şöyle devam etti:



"Takımımda moraller çok iyi. Performansımız da son derece üst düzeyde. 7 haftadır kaybetmiyoruz. Manisaspor'la zorlu bir maç oynayacağız. Futbolcularımız maçın zorluluğunun farkında. Hedefimiz bu maçı kazanmak. Biz sahaya tabi ki her zaman olduğu gibi 3 puan almak için çıkacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmada taraftarımızı maça bekliyoruz. Onlar bu camianın her şeyi. Tüm taraftarlarımızı bu müsabakaya davet ediyorum. İnşallah onların desteğiyle Samsunspor galibiyet serisini ve ligdeki çıkışını sürdürecek. Ben buna inanıyorum."



- Samsun