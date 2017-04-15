Samsunspor Sportif Direkötörü Zeren: Performansımız Üst Düzeyde

SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, son haftaların etkili takımı olduklarını anlatırken, "Performansımız üst düzeyde. 7 haftadır kaybetmiyoruz. Manisaspor zor maç olacak. Galip geleceğimize inanıyorum" dedi.



TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor, önümüzdeki Çarşamba günü evinde karşılaşacağı Manisaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Osman Özköylü, gözetiminde sürdürdü. Antrenman öncesi Mansispor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sportif Direktör Coşkun Zeren, aldıkları sonuçlarla sıralamada rahat bir yere geldiklerini anlatırken, şöyle dedi:



"Avantajı limize geçirdik. Manisa maçında bu avantajı kullanmak istiyoruz. Manisaspor deplasmanda çok iyi bir ekib 13 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlikleri var. Puan için gelecekler. Zor maç olacak. Kendi sahamızda taraftarımızın önünde aynı performansımızı sergilediğimiz takdirde, galip geleceğimize inanıyorum. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız mutlu, huzurlu ve keyifli. Bu maçı da kazandığımız takdirde artık farklı hedefler konuşmaya da başlayabiliriz. Ancak biz herşeyden önce maçı kazanmaya odaklanmalıyız."



ÖZKÖYLÜ RAPOR HAZIRLAYACAK



Lig sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili önümüzde ki haftalarda Teknik Direktör Osman Özköylü'nün yönetime rapor sunacağını söyleyen Zeren, "Devre arasından bu yana sözleşmesi biten oyuncularla görüşüyoruz. Hocamız Osman Özköylü de 2 hafta sonra bize bir rapor sunacak. Bu rapor doğrultusunda oyuncularla görüşmeleri hızlandıracağız ve anlaşma zemini arayacağız. Tüm oyuncularımızın kalmasını istiyoruz. Şuanda tüm konsantrasyonumuz Manisa maçında, bu mücadeleyi de geçtiğimiz taktikde diğer konulara daha iyi yoğunlaşacağız" diye konuştu.



Kırmızı beyazlı futbolcular bugün gerçekleştirdikleri antrenmanı düz koşu, 5'e 2 ve 7'şerli gruplar halinde 50 metre uzaklıktaki plastik kovalara topu yere düşürmeden, kovanın içerisine topun atılmasıyla çalışmayı tamamladı.



- Samsun