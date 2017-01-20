Samsunspor, şehitleri anıldı



SAMSUNSPOR'un 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza İlçesi'nde geçirdiği kaza sonucu 28 yıl önce ölenler için anma töreni düzenlendi.



Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza İlçesi'nde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, futbolculardan Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Ozan'da yaralanmıştı.



Hayatını kaybedenler için bugün ilk anma teknik direktör Nuri Asan'ın Asri Mezarlık'taki mezarı başında yapıldı. Anma törenine İlçe belediye başkanları, Samsunspor Başkanı Erkut Tutu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri, eski başkan, yöneticiler, altyapı oyuncu ve antrenörleri, kulüp personeli ve çok sayıda taraftar katıldı.



Düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Samsunspor Eski Başkanı Hakkı Tomaç, "O kara günü bir kere daha anmak için bir araya geldik. Kara gün diyorum. Gerçekten 20 Ocak 1989 hem Samsunspor için hem Türk futbolu için gerçekten bir kara gündür. O gün sabah kalktığımızda da iklim olarak siyah bir bulut Samsun'un ufuklarını kaplamıştı. O kara bulut saat 10'da ki acı haberle tescil edilmiş oldu" dedi.



Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, "20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giden Samsunsporlu kafile Havza ilçesinde feci bir kaza geçirmiştir. O karlı günde ve karlı yollarda dağ gibi yiğitlerimizi kurban verdik" diye konuştu.



Duaların edilmesi ardından Samsunspor Kulüp Başkanı Erkut Tutu tarafından mezara çelenk bırakıldı. Tören kapsamında kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan Asri Mezarlığı ve otobüs şoförü Asım Özkan ise Kıranköy Mezarlığı'nda anıldı. Kabirlerine çelenk bırakıldı. Futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu Zongultak'ta, Mete Adanır Kıbrıs'ta ve Zoran Tomic ise ülkesinde defnedilmişti.