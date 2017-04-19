Samsunspor-Manisaspor: 1-2





STAT : 19 Mayıs



HAKEMLER : Süleyman Abay (xx), Cemal Bingül (xx), Gökhan Memişoğlu (xx)



SAMSUNSPOR: Muyters (xx), Murat (xx) (Dk. Adiloviç xx), Göksu (xx) (Dk.84 Kevin), Ercan (xx), Gökay (xxx), Mustafa (xxx), Hasan (xx) Abdulkerim (xx), Kone (xx), Erkam (xx), Lumu (xx) (Dk. 83 Halil İbrahim)



MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (x), Umut (xx) (Dk. 89 Fahri), Metin (xx), Mikic (xxx), Dimov (x), Perovic (x), Ufuk (xx), İsmail Haktan (x), Emre (x) (Dk. 69 Billal x), Hüseyin (x) (Dk. 45 Ümit x), Bahittin (xx)



GOLLER: Dk. 64 Gökay (Samsunspor) – Dk. 75 Umut, Dk. 85 Perovic (Manisaspor)



SARI KARTLAR: Gökay, Abdulkerim, Murat, Erkam (Samsunspor) İsmail Haktan, Ufuk, Ümit, Mikic, (Manisaspor)



KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Abdulkerim (Samsunspor)



TFF 1'nci Lig'de Samsunspor, evinde ağırladığı Manisaspor'a 2-1 yenildi.



15'inci dakikada gelişen Manisaspor atağında Perovic'in ceza sahası dışından sert şutu direkten döndü.



18'inci dakikada Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.



21'inci dakikada Manasispor'un İsmail Haktan ile kullandığı korner atışında iyi yükselen Emre'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.



34'üncü dakikada gelişen konuk takım atağında Bahattin'in ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.



48'inci dakikada Göksu'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şut, kalenin üstünden auta çıktı.



52'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin şutu kalenin yanından auta çıktı.



53'üncü dakikada ceza sahasına giren Kone'nin şutunu kaleci İsmail son anda kurtardı.



55'inci dakikada ceza sahasına giren Mustafa Sevgi'nin şutu yan ağlarda kaldı.



60'ıncı dakikada orta sağdan aldığı topla savunmayı geçerek ceza sahasına giren Abdulkerim'in şutunu kaleci İsmail iki hamlede kurtardı.



64'üncü dakika da Mustafa'nın kullandığı frikikte kaleci İsmail'den seken topu Gökay ağlara gönderdi. 1-0



66'ncı dakikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Dimov'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.



71'inci dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Kone, aşırtma bir vuruş yaptı. Pozisyonu takip eden Murat topu boş kaleye gönderemedi.



75'inci dakika ceza sahasında topla buluşan Umut'un şutunda top ağlarla buluştu.1-1



78'inci dakikada serbest vuruş kullanan İsmail'in şutunu kaleci Muyters kurtardı.



85'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda kale önünde yaşanan karambolde topla buluşan Perovic takımını 2-1 öne geçiren golü attı.



90+1'inci dakikada Pelovic'in sert şutunu kaleci Muyters kurtardı. Pozisyonu takip eden Billal'in sert şutunda top direkten geri geldi.



90+2'nci dakikada sarı kartı bulunan Abdülkerim, rakibine yaptığı sert hareket sonrasında gördüğü ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı.



Karşılaşma Manisaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



- Samsun