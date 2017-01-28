TFF 1. Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Yeni Malatyaspor 5. randevuya çıkacak.



Samsunspor, Pazar günü kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı takım karşılaşmaya, 8 haftalık galibiyet özlemime son vermek için çıkacak.



Devre arasından 10 transfer yapan ve geçen hafta deplasmanda son saniyelerde yediği golle mağlup olan Samsunspor, Pazar günü Samsun'da Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 6 maçtır puan alamayan Samsunspor, ligde 8 maçtır da galip gelemiyor. İki takım arasında bu zamana kadar oynanan 4 resmi müsabakada 3 beraberlik alınırken, 1 kez Yeni Malatyaspor sahadan galip ayrıldı. Yeni Malatyaspor, Samsunspor ağlarını 1 kez havalandırırken, kırmızı-beyazlılar rakibine gol atma becerisi gösteremedi. 2 takım arasından oynanan 4 karşılaşmanın üçü golsüz beraberlikle biterken, geçen sene Malatya'da yapılan lig karşılaşmasını Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.



Yeni Malatyaspor karşılaşma öncesinde lider Eskişehirspor ile 34 puanla ligin zirvesinde bulunurken, 11 puan toplayabilen Samsunspor ise 17. sırada yer alıyor.



Pazar günü saat 16.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. - SAMSUN