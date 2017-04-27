Samsunspor ile Ümraniyespor 2. Randevuya Çıkacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Ümraniyespor 2. kez karşılaşacak.



Lige bu sene yükselmesine rağmen aldığı başarılı sonuçlarla 5. sırada bulunan İstanbul ekibi Ümraniyespor, cuma günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde Samsunspor, 29 haftada topladığı 31 puanla küme düşme hattının 5 puan üstünde 14. sırada bulunuyor. Ümraniyespor ise lige direkt yükselmesini sağlayacak 2. sıradaki Eskişehirspor'un 3 puan gerisinde 49 puanla 5. sırada bulunuyor.



Ligin üstünü ve altını yakından ilgilendiren maç öncesinde bu iki takım tarihlerinde daha önce 1 kez karşı karşıya geldiler. Ligin ilk yarısında 13. haftada Ümraniye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ümraniyespor Ömer Can Sokullu'nun golüyle 1-0 yenmeyi başarmıştı.



Samsunspor - Ümraniyespor maçı Cuma saat 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. - SAMSUN