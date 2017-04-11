TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Samsunspor hala hasta yatağından ayağa kalkmadı. Hala tedavi devam ediyor ve tedavinin bitmesi için puanlara ihtiyaç var." dedi.



Özköylü, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, peş peşe aldıkları galibiyetler dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.



Özellikle Balıkesirspor ve Şanlıurfaspor maçlarının kazanılmasının kendilerini rahatlattığını vurgulayan Özköylü, "Galibiyetler, stresli, gergin durumdan biraz daha rahat bir ortama çıkmamızı sağladı. Tabii ki ligde 7 önemli maçımız daha var. Manisaspor ve Elazığspor, ligde kalma yarışında olduğumuz rakiplerimiz. Bu maçlardan alacağımız galibiyetler ligde kalma yolunda avantaj yakalamamızı sağlar. Ondan sonraki süreçte stressiz ve gerginlikten çıkıp rahat ortama girebiliriz." ifadelerini kullandı.



Son haftalardaki galibiyetlere rağmen hala sıkıntının devam ettiğine dikkati çeken Özköylü, şunları kaydetti:



"Ligde kazanılan maçlar çok önemli ama kaybetmemiz, rakipler de kazandığında tehlikenin hala sürmesine neden oluyor. Bu tehlikeli süreçten çıkmamız gerekiyor. Önümüzdeki iki maçtan alacağımız puanlar bizi biraz daha rahatlatacak, diye umut ediyorum. Artık takım gerçek oyununu sahaya yansıtmaya başladı. Biraz daha nefes almaya başladık diyebiliriz ama Samsunspor hala hasta yatağından ayağa kalkmadı. Hala tedavi devam ediyor ve tedavinin bitmesi için puanlara ihtiyaç var."



Öte yandan Samsunspor, 19 Nisan Çarşamba günü sahasında oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Özköylü yönetimindeki antrenmana, sakatlığı devam eden futbolcu Ahmet Burak Solakel katılmadı.