Samsunspor, Eskişehirspor'a Bileniyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, salı günü oynayacağı Eskişehirspor maçına hazırlanıyor.



Ligde üst üste iyi sonuçlar aldıktan sonra son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile tekrar düşme potasına yaklaşan Samsunspor, ligin etkili takımlarından 2. sırada bulunan Eskişehirspor ile salı günü saat 18.30'da karşılaşacak. 13 günde 4. maçına çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Düz koşu, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonrasında pas çalışması ve taktik çalışması ile sonlandı. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Erkurt Tutu ve bazı yöneticiler de izleyerek, Özköylü'den takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Antrenmana sakatlığı süren Ahmet Burak Solakel ve dünkü antrenmanında ayağını zorlayan Kenan Karışık antrenmana katılmadı.



Pazartesi günü saat 10.00'da hava yolu ile Ankara'ya gidecek olan Samsunspor, buradan da kara yolu ile Eskişehir'e geçecek. Saat 17.00'de Eskişehirspor Tesisleri'nde çalışacak olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek. - SAMSUN