Samsunspor'dan Piyango Çekilişi

Samsunspor, kulübe ek gelir sağlamak için içerisinde toplam 131 bin TL değerinde 2 aracın bulunduğu piyango çekilişi düzenledi.



Geçen sene ilk kez piyango uygulaması başlatan ve yaklaşık 500 bin TL gelir elde eden kırmızı-beyazlılar, aynı kampanyayı bu sene de 51. yıl şerefine düzenliyor. Biletleri geçen seneye oranla 30 lira daha az fiyata satan kulüp, hediyelerin değerini ve miktarını da azalttı. Kulüp, 2 araçlı piyango çekilişi için 100 bin adet bilet bastırdı.



Piyango kampanyası için bugün Nuri Asan Tesisleri'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Samsunspor 2. Başkanı Rüştü Arapoğlu, "Geçen sene yine bu tarihlerde bir piyango başlatmıştık. Bu yıl da ikincisini düzenledik. Böyle faaliyetlerle Samsunspor'u seven ve katkıda bulunmak isteyen insanlarla bu vesileyle daha da yakınlaştığımızı düşünüyorum. Buradan bir gelir beklentimiz de var. Geçen sene biletlerin tanesi 50 liraydı. Bu sene biletleri 20 liraya düşürerek hediyeleri 20 TL'ye düşürdük. Çekilişte 2 adet araç, 2 adet 6'lı eşya seti, 10 adet televizyon, 3 adet buzdolabı ve 100 adet Samsunspor eşyalarının bulunduğu hediye çantası var" dedi.



Piyango biletleri yarından itibaren satışa çıkarılacak, büyük ikramiyelerin kazananları ise 19 Mart'ta Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle belli olacak. - SAMSUN