Eski Samsunsporlu Uğur Boral, 1 Dakikada 1 Asgari Ücret Kazanmış

2011-2012 sezonunda Samsunspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli Uğur Boral ve eski Kayserisporlu Selim Teber'in kazandığı ücret dudak uçuklattı.

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Samsunspor, geçen günlerde kulübün resmi internet sitesinden alacaklı futbolculara ödenen rakamları açıklamıştı. 2 dönem transfer yasağı olan ve transfer tahtasını açmak için borçlu olduğu 37 futbolcuyla uzlaşan kırmızı-beyazlılar, bu futbolculardan kaynaklanan 9 milyon 869 bin 436 TL olan transfere engel bu borcun 6 milyon 460 bin 980 TL'sini nakit olarak ödemiş, 3 milyon 408 bin 456 TL'sini yapılandırarak kapatmış ve transfer engelini kaldırmıştı.

37 futbolcu borcunda bazı oyuncuların çok kısa süre forma giymesine rağmen milyonlar kazanması dikkat çekti. Samsunspor'un en son Süper Lig'de oynadığı sezon olan 2011-2012 sezonunda 3 maçta oynayan Selim Teber ve 12 maçta forma giyen Uğur Boral oynadıkları dakika başına binler kazandılar.

SELİM TEBER, 1 DAKİKADA 4 ASGARİ ÜCRET KAZANDI

Selim Teber, Samsunspor'da 3 maçta toplam 226 dakika forma giydi. Skora katkı yapamayan ve 1 sarı kart gören Selim Teber, Samsunspor'dan senede 1 milyon 208 bin 707 lira kazandı. Selim Teber'in kırmızı-beyazlılarda sahada kaldığı süreye göre dakikada kazandığı ücret 5 bin 348 lira oldu. Selim Teber'in Samsunspor'dan 1 dakikada kazandığı ücret, asgari ücretle çalışan bir işçinin aylık kazancının yaklaşık 4 katını buluyor.

UĞUR BORAL, 1 DAKİKADA 1 ASGARİ ÜCRET KAZANDI

2011-2012 sezonu devre arasında Fenerbahçe'den transfer edilen Uğur Boral ise 6 ay görev aldığı Samsunspor'da 10'u ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta sahaya çıktı. Toplam 908 dakika görev yapan Uğur Boral'ın Samsunspor'da sahada kaldığı dakika başına kazandığı ücret bin 407 lira oldu. Uğur Boral Samsunspor'dan yarım sezonda toplam 1 milyon 278 bin TL para aldı.

SPORTİF DİREKTÖR: 4-5 YILIMIZ KAYBOLDU

Yapılan yanlış transferler hakkında açıklamalarda bulunan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Bu konuyla alakalı yönetimimiz ve başkanımız da açıklamalarda bulundu. Sadece bu konuyla alakalı söylemiyorum. Daha önceden yapılan yanış transferler bu kulübün son 4-5 yılının kaybolmasına neden oldu. Büyük sıkıntılar çektik. Hala daha çekilmeye devam ediyoruz. Hak etmeyen oyunculara hak edilmeyen paraların verilmesi bizim gibi birçok kulübü Türkiye'de sıkıntıya sokuyor. Bu anlayış bundan sonra da devam ederse kulüpleri sıkıntıya sokmaya devam edecek. O yüzden yönetimlerin bu konularda çok titiz davranması gerekiyor. Biz kulüp olarak son birkaç yıldır onu yapmaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen borçlarımız kulübün çok canını yaktı" dedi.