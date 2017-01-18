Samsunspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 5 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.



Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kırmızı-beyazlılar, Hollandalı futbolcular Kevin Brands, Jeroen Lumu, Bosna Hersekli Eldin Adilovic ve Ahmet Burak Solakel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor, Ertam Reşmen'i de 6 aylık kiralık olarak renklerine bağladı.



Törende konuşan Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, yaptıkları 10 transferle sıkıntıları atlatacaklarını söyledi.



Tecrübeli oyuncu Ahmet Burak Solakel de Samsunspor'da daha önce de forma giydiğine işaret ederek, "Çok sevdiğim ve mutlu olduğum bir yere geldim. Kulüp zorlu bir dönemden geçiyor, bunun üstesinden gelinecek ve biz de buna katkı sağlayacağız." dedi.



Eldin Adilovic ise 2 yıl aradan sonra evine döndüğünü ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Samsun'dan ayrıldıktan sonra istediklerini yapamadığına dikkat çeken Adilovic, "Samsun'u çok özledim. İlk geldiğim sezonda şampiyonluk için savaşmıştık. Şimdi ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ben buraya kısa süre değil, uzun süre kalmak için geldim. Çünkü buradan gittim ve diğer takımları da gördüm. Hiçbir yerde Samsunspor taraftarı yok. Samsunspor inşallah sadece bu ligde oynamayacak bir üst lige de çıkacak, bunun için geldim." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından futbolcular, kendilerini kırmızı-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.