Samsunspor'da Manisaspor Mesaisi Başladı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, deplasmanda 2-1 kazandığı Şanlıurfaspor maçının ardından 2 gün sonra ilk kez çalıştı.



Ligin ilk yarısını 11 puanla son sırada tamamlayan Samsunspor, 2. devrede oynanan 10 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan topladı. Ligde son 7 maçtır kaybetmeyen ve 3 maçtır da kazanan kırmızı-beyazlılar, son 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Referandum dolayısıyla lige verilen arayı 2 günlük izinle geçiren Samsunspor, 19 Nisan Çarşamba günü yapacağı Manisaspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Düz koşu, ısınma ve yenileme çalışması yapan futbolcular, Nuri Asan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda hafif tempoda çalıştı.



Samsunspor, 19 Nisan Çarşamba günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 18.00'de Manisaspor'u ağırlayacak. - SAMSUN