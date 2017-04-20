Samsunspor'da Mağlubiyet Üzüntüsü

TFF 1'inci Lig takımı Samsunspor'da Teknik Direktörü Osman Özköylü, Manisaspor mağlubiyetine üzüldüklerini, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Elazığspor maçıyla bunu telafi edeceklerini söyledi.



TFF 1'nci Lig ekiplerinden Samsunspor sahasında, Manisaspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor. Teknik Direktör Osman Özköylü, maçın ikinci yarısında kazanmaya yakın olan tarafın kendileri olduğunu söyleyerek, attıkları ilk golün ardından üst üste yaptıkları 4-5 hatanın kalelerine golü getirdiğini söylerken şöyle devam etti:



Özköylü, "Maçı kazandığımızı düşünürken, kazanmaya çok yakınken yediğimiz gol bizi panikletti. Malaasef oyunu çevirmek için yaptığımız değişiklikler de fazla etkili olamadı. İkinci golü yedikten sonra da bu durum bizi umutsuzluğa sevk etti. Bu ligde her maç farklı olabiliyor. Bu tür sonuçlar bulunduğumuz ligde çıkabiliyor" diye konuştu. Mağlubiyetin üzüntü verici olduğunu dile getiren Osman Özköylü, Elazıspor deplasmanında bu sonucu telafi edeceklerini söyledi.



- Samsun