Samsunspor'da Hedef Galibiyet

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, Adana'ya tereddütsüz kazanmak için gideceklerini belirtti.



Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin alt sıralarından hızlı bir şekilde uzaklaşmak istediklerini söyledi.



Bunun için yeni bir takım oluşturduklarına işaret eden Zeren, "Bunun avantajları da var dezavantajları da var. Avantajları, takımın eksik bölgelerine oyuncular aldık. Transferlerimiz kısa süre önce gelmesine rağmen takımda çok iyi bir kaynaşma var. Dezavantajımız ise oyuncularımız hiç birlikte maç yapma fırsatı bulamadılar. Teknik direktörümüzün sisteminin oturması için belli bir zaman lazım. Ancak biz dezavantajımızı avantaja çevireceğiz." diye konuştu.



Adana Demirspor maçına mutlak galibiyet için gideceklerine dikkat çeken Zeren, şunları kaydetti:



"Adana Demirspor mutlaka kazanmak için mücadele edecek. Her iki takım için şartlar eşit. Eminim iyi futbol oynayacağız. Fırsatları değerlendirirsek 3 puanı alırız. Bizim için bu hafta gerçekten çok önemli. Adana Demirspor maçını kazanırsak önümüzdeki haftalar için iyi bir moral yakalarız. Hiç tereddütsüz kazanmak için Adana'ya gideceğiz. Yeni transferlerimizin hepsini de Adana'ya götüreceğiz. Hepsi kadroya girecek seviyede. Mustafa Sevgi, Fatih Kılıçkaya ve Canberk Aydın sakat. Onları kafileye almayacağız."



Öte yandan Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde kırmızı-beyazlılar, kültür fizik ve şut çalışması gerçekleştirdi.



Karadeniz ekibinin yarın sabah THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya gideceği bildirildi.