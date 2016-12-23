TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle orta saha oyuncusu Muharrem Efe, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Kırmızı-beyazlılara geçen yıl İnegölspor'dan transfer edilen Muharrem Efe, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet etmişti. Yasal süre içinde alacaklarını alamayan Samsunsporlu oyuncu, yarın oynanacak Göztepe maçı öncesinde kamptan ayrıldı.
Sözleşmesini tek taraflı fesheden Muharrem Efe, ligde 12 maçta 764 dakika forma giymişti.
Samsunspor'da Ayrılık
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle orta saha oyuncusu Muharrem Efe, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle orta saha oyuncusu Muharrem Efe, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
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