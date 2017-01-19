Samsunspor Başkanvekili Araboğlu: Kadromuza Güveniyoruz

SAMSUNSPOR Başkanvekili Rüştü Araboğlu, bu hafta oynayacakları Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bandırmaspor karşısında iyi oynadık ama olmadı. Futbol sonuç oyunu ve mağlup olduk. Adanaspor maçından inşallah iyi sonuçla ayrılırız. Ben ve yönetimimiz kadromuza güveniyoruz" dedi.



TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, 23 Ocak Pazartesi günü deplasmanda karşışalacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına teknik direktörü Osman Özköylü gözetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde ara vermeden devam ediyor. Antrenman sonrasında transferler ve Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Başkanvekili Rüştü Araboğlu, "Gönül isterdi ki kadromuzu lig başında kurmak ve güçlendirmek ama olmadı. İkinci devre için toplamda 10 transfer gerçekleştirdik. Bunların hepsi ve her biri Samsunspor'a katkı verecektir. Biz buna inanıyoruz. Elbette bir geçiş ve kaynaşma dönemi olacaktır. Biz ve teknik kadromuz bu sürenin uzun olmaması ve en asgari şekilde atlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirdiğimiz transfer sayısı 10 futbolcudur. Bu 10 kişi az sayı değil. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bandırmaspor karşısında iyi oynadık ama olmadı. Futbol sonuç oyunu ve mağlup geldik. Adana Demirspor maçından inşallah iyi sonuçla ayrılırız. Ben ve yönetimimiz kadromuza güveniyoruz" dedi.



Ayrıca Samsunspor, Milli Piyango İdaresi'yle birlikte 51. Yıl Özel Çekilişi için kolları sıvadı. Kulüp bastırdığı ve satışını 20 TL'den piyasaya süreceği 100 bin adet biletle çekilişle toplam 117 adet hediye dağıtacak.



- Samsun