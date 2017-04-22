Samsunspor Başkanı Tutu'dan Birlik Mesajı

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, "Biz beraber olabilirsek, bir olabilirsek, birlik beraberlik içinde olursak son 6 haftayı da atlatacağız. Bu teknik kadroyla, bu futbolcu kadrosuyla, bu yönetimle, bu tafaftarlarla son 6 haftayı da güzel bir şekilde tamamlayacağız" dedi.



Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybedilen Manisaspor maçını değerlendiren Başkan Tutu, "Manisasor maçında sonra şehrimizde Samsunsporla ilgili, teknik kadro, futbolcu, yönetici yaşanan bir maç kaybından kaynaklanan moral bozukluğunu birlik beraberliğin bozulmasını kesinlikle engellemek istiyoruz. Bizler buraya geldiğimiz günden beri savunduğumuz en önemli konu istikrar. 2.5 yıl içinde Samsunspor çok zor süreçlerden, mücadelelerden geçti. Bu mücadeleyi yürütürken şehrimizin siyasetçisinden, bürokratından iş adamından, taraftarından ve basın mensuplarından çok büyük destekler aldık. Bizler yöneticiler olarak Samsunspor'un geleceğini kurtarmamız lazım. Borç yükünden Samsunspor'u kurtarmamız lazım. Samsunspor artık maddi anlamda yönetilebilir bir kulup haline getirmemiz gerekirken bu takımın başına da bizi en az 3 yıl çalıştırabilecek, bu ligi tanıyan herkesin kabul edebileceği, güvendiği bir hocayla çalışmamızın doğru olacağına inanarak Osman hocayla bir araya geldik. Çok zor bir süreçti. Her babayiğidin kabul etmeyeceği bir dönemde Osman hoca Samsunspor kulübünün teklifini kabul etti" ifadesini kullandı.



Osman Özköylü ile 2.5 yıllık sözleşme yaptıklarını hatırlatan Başkan Erkurt Tutu, "Bu 2.5 yıllık sözleşmeyi imzalarken de planımız şuydu; bu sene bu takımı ligin en iyi yerde bitirmesini sağlamak, önümüzdeki sene kesinlikle yapılacak takviyelerle hedefi olan bir takım kurmak, bir sondakı senede eğer Süper Lige çıkarsak hocamızla iskitikrarlı bir şekilde devam etmek. Bu projenin içinde teknik kadronun başında da Osman hocamız vardı. Sezon başından itibaren inişli çıkışlı bir grafik yaşadık. Tabiki transfer sezonu açılana kadar ümit etmediğimiz üzüldüğümz çok sonuç aldık. Ama son 10 haftaya baktığınız zaman Türkiye'nin belkide en başarılı 3- 4 kulübünden birisi olduk" diye konuştu.



7 haftalık periyodun ardından Manisaspor maçında alınan yenilginin ardından yapılan eleştirilenin hoş olmadığını söyleyen Başkan Erkurt Tutu, "Tabiki eleştiri olacak. Buna en ufak tepkimiz olması mümkün değil. Biz beraber olabilirsek, bir olabilirsek, birlik beraberlik içinde olursak bu 7 haftayı atlattığımız gibi son 6 haftayı da atlatacağız. Bu teknik kadroyla bu futbolcu kadrosuyla bu yönetimle bu tafaftarlarla sizlerle el ele verip bu son 6 haftayı da Samsunspor'un layık olduğu gibi geçirmemiz gerekiyor. Onun için hem biz hem teknik kadromuz hem futbolcularımız formda. Hepimizin hayal ettiği başarıyı getireceğine inanıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu kadromuz var. Her ailede sıkıntı olabilir, sıkıntılar yaşanabilir. Önemli olan bu sıkıntıları çözmektir. Birlik berabelrlik olduğu müddetçe bunlar çözülecektir ve çözülüyor da" diye konuştu.



Yeni statla ilgili de açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, "Soyunma odalarının zeminleri, ekipmanları gelmeye başladı. 1 hafta içinde öndeki koltukların bugün biteceğini söylediler. Yedek kulübeleri önümüzdeki hafta takılıyor. Önümzdeki hafta sonuna kadar çevre asfaltı yapılacak. Eğer biz maçı oynamak istersek sadece maraton tribününden deniz tarafındaki kale arkasından ve protokol tribününden seyirciyi alabileceğiz. Onun dışında soyunma odaları tamamen bitti. Sahanın alttan ısınması bitti. Çatıdan ısıtmalar takıldı. Skorbord çalışıyor" dedi.