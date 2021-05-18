Samsunspor- Altınordu maçı ne zaman? Samsunspor- Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Samsunspor- Altınordu maçı ne zaman? Samsunspor- Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsunspor- Altınordu maçı ne zaman? Samsunspor- Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Altınordu-Samsunspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig vizesi alacak son takımın belli olduğu play-off turunda yarı final heyecanı, Altınordu - Samsunpor maçı ile devam edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Samsunspor- Altınordu maçı ne zaman? Samsunspor- Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Altınordu-Samsunspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off maçlarında ikinci karşılaşma vu akşam Altınordu-Samsunspor arasında oynanacak. Altay-İstanbulspor arasında dün akşam İzmir'de oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı ve rövanş maçı öncesinde avantajı cebine koydu. Bu akşam Altınordu-Samsunspor arasında oynanacak olan mücadele öncesinde iki takımın taraftarları maçın yayın bilgileri hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Altınordu-Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ALTINORDU-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Altınordu-Samsunspor maçı bu akşam saat 18:00'de başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Altınordu: Erhan, Rahmi, Sinan, Kahraman, Furkan, Oğulcan, Recep, Emre, Metehan, Ahmet İlhan, Enis

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın , Mücahid , Djedje, Savicevic, Guido, Gökhan, Yasin, Nadir

Bu seride finale çıkacak ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakayla belli olacak. İki tam arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

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