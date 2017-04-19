Samsunspor'a Kritik Sınavında Samulaş'tan Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ (SAMULAŞ) çalışanları, TFF 1. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Samsunspor'a sahasında oynayacağı Manisaspor maçı öncesi, forma giyerek destek verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda Manisaspor maçı öncesinde SAMULAŞ'ın hem otobüs hem de raylı sistemde çalışan personeli, Samsunspor forması giyerek takıma desteğini gösterdi.



Şehir içi ulaşımda görev yapan SAMULAŞ personelinin tavrı, Samsunluları memnun etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, kentin markası Samsunspor'un hayati derecede önemli bir maça çıkacağını hatırlatarak, "Biz de hem taraftarları bu maça gitmelerini teşvik etmek hem de oyunculara moral ve motivasyon vermek için böyle bir uygulama yaptık." ifadesini kullandı.