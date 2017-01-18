Samsunspor, 5 futbolcuyu renklerine bağladı



Samsunspor prensipte anlaştığı Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Jeroen Lumu, Kevin Brands ve Eldin Adilovic ile resmi sözleşmeyi imzaladı.



TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor bir süredir görüştüğü ve prensipte anlaştığı Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Jeroen Lumu, Kevin Brands ve Eldin Adilovic ile Nuri Asan Tesisleri'nde sözleşme imzaladı. İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, kulübün zor bir süreçten geçtiğini belirterek Zor bir süreç geçirdik. Sırat köprüsünden geçiyoruz. İnşallah hep beraber şehir olarak, takım olarak bu sırat köprüsünden hep beraber geçeceğiz. Transferlerimiz Samsun camiasına hayırlı olsun dedi.



ADİLOVİC ÇOK MUTLUYUM



Samsunspor'da yeniden olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Eldin Adilovic, Eve döndüm çok mutluyum. İki sene önce buradan gittim ama hiçbir yerde kendimi bulamadım. Samsunspor'u ve Samsun'u çok özledim. İlk geldiğim zamanla şimdiki zaman çok farklı. İlk geldiğimde şampiyon olmak için savaştım. Şimdi bu ligde kalmak için savaşacağız diye konuştu.



Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Kevin Brands ve Jeroen Lumu Samsunspor'un geçmişi olan büyük bir kulüp olduğunu ve kulüpte oynamaktan zevk alacaklarını söylediler. Samsunspor, Ahmet Burak Solakel, Eldin Adilovic, Jeroen Lumu ve Kevin Brands, 1,5 yıllık Erkam Reşmen'le ise 6 ay opsiyonu olarak anlaştı.