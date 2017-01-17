Samsunspor 4 Futbolcuyla İmza Aşamasında

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Ertam Reşmen, Ahmet Burak Solakel, Eldin Adiloviç ve Jeroen Lumu ile prensipte anlaştık. Bir aksilik olmazsa sözleşme imzalayacağız" dedi.
Coşkun Zeren, transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Transfere yönetim olarak ara vermeden devam ediyoruz. Teknik direktörümüz Osman Özköylü ile sürekli görüşerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayserispor'dan Ertam Reşmen, Evkur Yeni Malayaspor'dan Ahmet Burak Solakel, Kayseri Erciyesspor'dan Eldin Adiloviç ve Hollandalı Jeroen Lumu ile prensip anlaşmasına vardık. Sözleşme imzalamak istiyoruz."
- Samsun
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TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Ertam Reşmen, Ahmet Burak Solakel, Eldin Adiloviç ve Jeroen Lumu ile prensipte anlaştık. Bir aksilik olmazsa sözleşme imzalayacağız" dedi.
TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Ertam Reşmen, Ahmet Burak Solakel, Eldin Adiloviç ve Jeroen Lumu ile prensipte anlaştık. Bir aksilik olmazsa sözleşme imzalayacağız" dedi.
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