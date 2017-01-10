Samsunspor 2 Futbolcuyla Prensipte Anlaştı

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, transferle ilgili açıklama yaptı.



Hava muhalefeti nedeniyle 2 gündür antrenman gerçekleştiremeyen Samsunspor'da transfer ve ikinci devre hazırlıkları hakkında bilgi veren Osman Özköylü, prensipte anlaştıkları ve görüştükleri futbolcular olduğunu belirtirken şöyle dedi:



"Atiker Konyaspor'dan Vedat Bora ve Abdülkerim Bardakcı ile prensip anlaşmasına vardık. Kampımıza katıldılar. Ayrıca Nijeryalı Abu Azeez'i denemeye aldık. Görüştüğümüz 4 yabancı futbolcu daha var. Yabancı transferlerde ülkenin içinde olan olaylardan ve yüksek fiyatlardan dolayı zorlanıyoruz. İkinci devrenin ilk maçına ilk devrede ki futbolcularla çıkmayı düşünüyorum. Yeni gelen oyuncular fiziksel anlamda bizim beklediğimiz düzeyde değiller.Bu hafta deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacağız. Sahaya iyi sonuçlar almak için çıkacağız. Deplasmandan puanla dönmek istiyoruz."



- Samsun