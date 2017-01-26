Samsunpor Kötü Gidişi Durdurmak İçin Kurban Kesti

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Samsunspor, kötü gidişe dur demek için antrenman öncesinde koç kesti.



TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarını sürdürdü. 29 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden kırmızı-beyazlı takım, bu karşılaşmada alacağı puan ya da puanlar ile kötü gidişe dur demek istiyor. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Samsunspor oynadığı son 6 maçtan puan alamadı, 8 maçtır da gelip gelemiyor.



Oynadığı oyun ile futbol otoriteleri ve taraftar tarafından da takdir edilen Samsunspor, üzerindeki şansızlığı atmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekibin Nuri Asan Tesisleri'nde bugün saat 11.30'da yaptığı antrenman öncesi kötü gidişe dur demek için kurban kesildi. - SAMSUN