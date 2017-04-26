Samsunlu Terzinin İlginç Çalışma Yöntemi

Samsun'da 40 yıldır terzilik yapan Bilal Katkıcı (52), aynı anda hem saz çalıyor hem de dikiş işlemlerini yapıyor.



İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kendisine ait küçük bir terzi dükkanı olan Bilal Katkıcı, 40 yıldır emek verdiği mesleğini renklendirmek için farklı bir yönteme başvurdu. 3 yıl önce bir merakla eline sazı alan Katkıcı, şimdilerde iki işi birden yapmaya çalışıyor. Saz çalmaktan kendisini alıkoyamayan terzi Bilal, elbise dikerken ve tamirat işlemleri yaptığı sırada da sazından ayrılamıyor.



Mesleğe 12 yaşında adım atan Bilal Katkıcı, "Ben bu mesleğe çocuk yaşlarda başladım. Terzilik bir peygamber mesleğidir. Ben de bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Ancak günümüzde insanlar sanata değil paraya değer veriyor. Bu sebeple çırak bulmakta zorlanıyoruz. 18 yaşında bir delikanlı gelip bizim yanımızda çalışıp yetişmek istemiyor. Bir çoğu zaten iş beğenmiyor. Artık bazı insanlar kolay yoldan ve iş yapmadan para kazanmanın peşine düşmüş. Ne helali gözeten var ne de haramı" dedi.



Dükkanına gelen müşterilerini memnun etmek için de saz çalıp türküler söylediğini belirten Bilal Katkıcı, "Saz çalmaya bir heves sonrası başladım. Sonra kimseden ders almadan saz çalmayı öğrendim. Zamanla bu bende tutku haline geldi. Şimdi her çaldığımda mutlu oluyorum. Her gün dükkanımda çalarım. O saz çalma düşüncesi aklıma geldiğinde bir yandan saz çalar bir yandan da işimi yaparım. Özellikle gelen müşterilerime saz çalıp türküler söylerim" diye konuştu. - SAMSUN