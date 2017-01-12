Samsung, Yeni Canavarını Tanıttı!

Samsung, Hepsi-bir-Arada PC kategorisi için yeni bilgisayarını resmi olarak tanıttı. Sıradan Hepsi-bir-Arada PC'lerden farklı olarak yeni bilgisayarında soundbar kullanan ve Windows Hello desteği getiren Samsung, cihazın tasarımıyla ise akıllara Microsoft Surface Studio'yu getiriyor.



Samsung All-in-One (Touch), şık bir tasarıma sahip olmasının yanında elbette onu dikkat çekici yapan kısmı, ekranın üzerinde durduğu soundbar oluyor. Bilgisayarı soundbar ile entegre halde hazırlayan Samsung, PC'nin kullanılmadığı durumlarda bu 10W gücündeki hoparlörü, Bluetooth yoluyla kullanma imkanı da tanıyor.



İşte Microsoft Surface Studio



24 inç boyutunda Full HD (1920x1080) çözünürlüğünde dokunmatik bir ekranın sahibi olan Samsung All-in-One (Touch), ekran korumasını da Gorilla Glass ile yapıyor. İki teknik kadro seçeneğiyle raflarda yer alacak olan Samsung All-in-One (Touch), Intel'in 7'inci nesil (Kaby Lake) işlemcilerinden güç alıyor. Intel Core i5-7400T işlemcisiyle gelecek olan bilgisayar, 8 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine ve 1 TB depolama kapasitesine sahip.



PC'nin hemen altında da cihazın tasarımına uygun tam boyutlu bir kablosuz klavye ve fare de yer alıyor. Şu an için Samsung All-in-One (Touch)'ın fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı bilgisi mevcut değil. Yakın zamanda bu bilgiler de gelebilir. Eğer şu sıralar böylesi bir PC satın almayı düşünüyorsanız, Samsung All-in-One (Touch)'ı beklemek isteyebilirsiniz.