Samsung Wemogee, Dil Bozukluğuna Emoji Tabanlı Sohbet Uygulaması

Samsung'un Emoji Tabanlı Sohbet Uygulaması, Dil Bozukluğu Olanlara Umut Oldu





Samsung Dil bozukluğu olan kişilere yönelik Emoji Tabanlı Sohbet Uygulaması duyurdu! Samsung Wemogee tamamen Ücretsiz. iOS ve Android Sürümü!



Afazi "Aphasia", yani dil bozukluğu konuşma zorluğu çeken hastalara yönelik; onlara sevdikleri ile iletişim kurmalarını sağlayacak en önemli yardımcı araç Samsung'tan geldi. Samsung Wemogee kullananların Düşüncelerini kolayca mesajlara çevirmek için emoji kullanmalarını sağlayacak emoji tabalı ücretsiz bir sohbet uygulaması.



Afazi, genellikle beyin hasarına veya hastalığına neden olan, insanların yazılı ve sözlü dili anlama yeteneğini etkileyen bir bozukluktur.



Samsung Wemogee Emoji Tabanlı Sohbet Uygulaması





Bu amaçla, Wemogee afazik kullanıcılara bir arkadaşınıza veya ailenize üyelerine; söylemek istedikleri şeyle ilgili görsel seçenekler sunar ve mesaj olarak göndermek üzere bir emoji dizisi oluşturur.Yeme ve içme; yardım arama, dinlenme ve kutlamalar gibi altı kategoriden seçim yapabileceğiniz 140'dan fazla hazır mesaj var.



Mesajlar, afazsız kullanıcılar için metne geri çevrilir; Uygulama aynı zamanda hızlı ve doğru cevap verebilmeniz için size uygun cevap önermeleri de yapıyor.



Samsung, Wemogee'nin afaziyi terapi ile tedavi etmeye yardımcı olmak amacıyla evde pratik bir araç olarak da kullanılabileceğini söylüyor.



Samsung Wemogee şu anda; ücretsiz olarak Android Markette İngilizce ve İtalyanca olarak sunulmaktadır. iOS kullanıcıları içinse 28 Nisan'dan sonra ücretsiz indirilebilecek.



Samsung Wemogee web sitesi



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