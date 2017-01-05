Samsung'un Yeni Tv'leri Ortaya Çıktı!

Samsung, iki yeni TV modelini, Q8 Curved ve Q9 Flat QLED TV'yi CES 2017'de tanıttı. Her iki televizyon da Samsung'un Quantum Dot teknolojisine yer veriyor ve ilk kez yüzde 100 renk hacmi sunuyor.



Kontrast oranını geliştiren yeni TV'ler, geliştirilmiş piksel yapısı sayesinde karanlık sahneleri daha karanlık biçimde oluşturabiliyor. Samsung'a göre Quantum Dot yapısı, ışık verimliliğini de artırıyor ve bu sayede daha iyi izleme açıları elde edebiliyorsunuz.



Geçen seneki Quantum Dot destekli SUHD ekranlara kıyasla bir başka önemli değişiklik, tamamen metalle kaplı çok ince çerçeve. No Gap Wall Mount ise TV'yi duvara monte etmenizi iyice kolaylaştırıyor.







TV'yi duvara monte etmek istemeyenler için Samsung, iki yeni TV standı da tanıttı. Bunlardan biri olan Gravity Stand, TV'yi kolayca döndürmenize izin veriyor. Diğer stand Studio Stand ise ressam sehpasını andırıyor.