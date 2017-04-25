Samsung'un Yeni Tabletlerini Tanıttı

Samsung Electronics, ileri bilgi işlem teknolojisini şık tasarımla buluşturan Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book tabletlerinin Türkiye tanıtımını yaptı.



Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ödüllü pop-art sanatçısı Sedef Gali de özel performansıyla tabletlerin ve S Pen'in performanslarını sergiledi.



Samsung, Galaxy Tab S3'ü oyun ve eğlence tutkunları için optimize ederek 9.7 inçlik Super AMOLED ekranı ile, Galaxy Book'u ise 10.6 inç TFT LCD ve 12 inç Super AMOLED versiyonları ile iş hayatının karmaşık sorunlarına pratik çözümler sağlamak üzerine tüketicilerle buluşturdu.



Samsung'un geliştirdiği, 9 mm kalınlığa sahip S Pen ise her iki tablet üzerinde gerçek bir kalem gibi kullanılabiliyor. Basınca duyarlı 0,7 mm'lik ucuyla doğal bir yazı deneyimi sunan S Pen, hızlı not alma, kolay düzenleme ve profesyonel düzeyde çizim gibi kullanışlı özellikler içeriyor.



Galaxy Tab S3'ün zengin arayüzü, daha hızlı şarj özelliği ve uzun pil ömrü ile eğlence tutkunlarına ideal çözümleri sunduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, "Samsung Tab S3 ve Galaxy Book, mobil deneyimin çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. Oyun ve eğlence tutkunlarına özel olarak optimize edilen Samsung Tab S3, ekran ve ses kalitesiyle sinema benzeri bir seyir zevki ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor" dedi.



Samsung Galaxy Book'un niteliklerinden de söz eden Yeğen, "Galaxy Book'un 10,6 inç ve 12 inç modelleri bulunuyor. Güçlü bilgi işlem kapasitesi arayan ve mobil çalışan profesyonellere hitap eden cihaz, tasarımı sayesinde bir tabletten dizüstü bilgisayara kolayca dönüşebiliyor. Hafif olduğu için kolaylıkla taşınabilen cihaz Windows 10 işletim sistemi sayesinde kişisel bilgisayar işlevi görebiliyor" diye ekledi. (Fotoğraflı) - İstanbul