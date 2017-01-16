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Samsung'un Veliahtı Lee'ye Rüşvet Suçundan Hapis Talebi!
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Samsung'un Veliahtı Lee'ye Rüşvet Suçundan Hapis Talebi!

Güney Kore Başsavcılığı, Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve şirketin veliahtı Lee hakkında, "rüşvet verme" suçundan tutuklanmasını talep etti.

Samsung'un Veliahtı Lee'ye Rüşvet Suçundan Hapis Talebi!

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'ın yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in bu yakınlık sayesinde ülke yönetiminde söz sahibi olduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan ve teknoloji devi Samsung'a sıçrayan skandalda yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMASI TALEP EDİLDİ

Geçen hafta aralıksız olarak 22 saat sorgulanan Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee (Lee Jae-yong), hakkında tutuklama kararı çıkarılması talep edildi.

RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR

Seul Mahkemesi, babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Khun-hee'nin 2014 yılındaki hastalığının ardından fiilen şirketin başına geçen Lee hakkındaki kararını, çarşamba günü verecek. Lee, 2015 yılında Choi'ye 43 milyon won (yaklaşık 138 bin Türk lirası) rüşvet vermekle suçlanıyor. Lee yöneltilen diğer suçlamalar ise zimmetine para geçirmek ve yalan ifade vermek.

SAMSUNG ELECTRONICS'İN HİSSELERİ YÜZDE 2.3 DÜŞTÜ

Bu arada, Lee'nin sorgulanması ve hakkında tutuklama talep edilmesinin ardından Samsun Group'un önde gelen şirketi ve dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung Electronics'in hisseleri bugün yüzde 2.3 düşüş gösterdi.

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