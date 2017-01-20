Samsung'un Müstakbel Başkanı İçin Tutuklama Kararı Çıkartıldı

Güney Kore'de yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Samsung'un bir sonraki başkanı olması beklenen Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Kasım ayında soruşturma kapsamında

şirketin ofisine baskın

düzenlenmişti.





Söz konusu soruşturmanın, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden uzaklaştırılmasına neden olan skandalla ilişkili olduğu belirtiliyor.



Samsung, Park'ın arkadaşı olan Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu kar amacı gütmeyen bazı kuruluşlara devletten imtiyazlar koparabilmek adına bağış yapmakla suçlanıyor.



Bu bağışların, Samsung'un şirket birleştirme sürecine siyasi destek almaya çalıştığı dönemde yapıldığı öne sürülüyor.



Aynı zamanda Jay Y Lee adıyla da bilinen Samsung'un varisi, geçen hafta içerisinde Seul'da savcılar tarafından yaklaşık 20 saat sorgulanmıştı. Şirket hisseleri geriledi



Lee, şu anda Samsung Electronics'in başkan yardımcılığı görevini yürütüyor ancak babası Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirmesinden dolayı şu anda Samsung şirketler grubunun fiili başkanı olarak gösteriliyor.





Tutuklama kararının açıklanmasının ardından Samsung Electronics'in hisselerinde yüzde 2; ana hissedarı Samsung C&T'nin hisseleri ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.



İddialar ağırlıklı olarak Samsung'un inşaat alanında faaliyet gösteren Samsung C&T ile bağlı şirketi Cheil Industries'in tartışmalı birleşme işlemine odaklanıyor.



Savcılık, Samsung'un bu birleşmeye Devlet Başkanı Park'ın desteğini almak için arkadaşı Choi ve kızının birlikte sahibi olduğu bir kuruluşa 3,1 milyon dolar verdiğini öne sürüyor.



