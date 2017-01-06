Samsung'un İos Bilmecesi!

Samsung, 2016 yılının başında, "bu yılın ilerleyen zamanlarında" diyerek, Gear S2 akıllı saatini iOS ile uyumlu hale getireceğinin müjdesini vermişti. Bu amaçla, iOS için özel bir Gear Manager uygulamasını hazırlaması beklenen Samsung, ne yazık ki güncellemelerdeki yavaşlığını bu konuya da yansıttı.



"Bu yılın ilerleyen zamanlarında" müjdesinde geçen "bu yıl", yani 2016 bitti ama beklenen iOS uygulaması ve uyumu bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Hatta üzerine Gear S3 de piyasaya sürüldü.



Ancak Samsung, CES 2017'de yaptığı duyuru ile, Gear S2, Gear S3 ve Gear Fit 2 için iOS desteğini başlattığını duyurdu. 1 yıldır bu haberi bekleyenler, doğal olarak App Store'a saldırdı ama yine aradıklarını bulamadılar; iOS için yayınlanmış bir Gear Manager uygulaması yoktu.



Şu ana kadar, dünyanın herhangi bir yerinde, bu uygulamanın App Store'a geldiğine dair bir haber yok. Yani Samsung, uygulamanın yayında olduğunu açıklamış olsa da, ne yazık ki uygulama App Store'a henüz gelmiş değil.



SamMobile'ın iddiasına göre, bir Samsung yetkilisi, siteye şu açıklamayı yapmış durumda: "iOS uyumu hakkındaki açıklama, takvimden biraz daha erken yapıldı. iOS uygulamamız henüz hazır değil ve testlerimizin son aşamasındayız. Gear S2, Gear S3 ve Gear Fit 2 için iOS uyumunu, çok yakında hayata geçireceğiz."



Samsung Gear S3 ve Gear S2 arasında ne fark var?



Kısacası Samsung, açıklamayı yapmasına rağmen, henüz uygulamayı yayınlamış gibi görünmüyor. Umarız, SamMobile'a yapılan açıklamada geçen "çok yakında", 2016 yılının başında söylenen "bu yılın ilerleyen zamanlarında" lafının kaderini yaşamaz...