Samsung'un Ekranlarına Rakip Geldi!

LCD ekranlar, yapısı nedeniyle OLED ekranlar gibi ince ve esnek olamıyordu. Ancak Apple'ın önde gelen ekran sağlayıcılarından biri olan Japan Display Inc. (JDI), 5,5 inç'lik bükülebilen LCD ekranını tanıtarak bunu başardığını gösterdi.



JDI'nin "Full Active Flex" ekranı OLED kadar esnek ve ince olmasa da OLED'e göre daha ucuz. Bu yüzden 2018 ve sonrasında Galaxy S7 Edge gibi kavisli ekranlara sahip telefonlara çok daha sık rastlayabiliriz.



LCD ekranların kavisli olarak üretilmesinin güç olmasının nedenlerinden biri, arka taraflarındaki cam yüzey idi. Japan Display, bu sorunu likit kristal katmanın her iki tarafında plastik kullanarak atlattı. Böylece sadece esnek bir ekran değil, "düştüğünde çatlamayan" bir ekran elde edildi. Firma, ekranı otomobil ekranları ve laptop'lar gibi diğer ürünlere de uyarlamak istiyor.



Japan Display, ekranları tüketicilere ulaştıracağını söylese de, bunu hangi üreticiyle yapacağını belirtmedi. OLED ekranlı iPhone söylentileri bir süredir ortada dolaşsa da, bazı analistler OLED sağlayıcılarının Apple'ın ihtiyaçlarını en az 2018'e kadar karşılayamayacağını iddia ediyor. Dolayısıyla Tim Cook kavisli ekranları denemek isterse, OLED'e ilave olarak JDI'nın LCD ekranlarını değerlendirebilir.