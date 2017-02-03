Samsung'un Davetiyeleri Yola Çıktı!

Samsung'un Galaxy S8'i MWC'de tanıtmayacağını, ama telefon için özel bir etkinlik düzenleyeceğini biliyoruz. Ancak Güney Koreli firmanın dağıtmaya başladığı davetiyelerden MWC'yi boş geçmeyeceği anlaşılıyor.



Firmanın 26 Şubat 2017'de Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı cihaz, tanıtım görseline göre bir tablet olacak. Tanıtım materyalinde görünen siluetin bir tabletin alt kısmı olduğu söylenebilir. Çizimin bir tablete ait olduğunu bir başka işareti, home düğmesinin bulunduğu konum.



Henüz kesin hiçbir şey olmasa da bu tabletin uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy Tab S3 olması muhtemel. Son dedikodulara göre tablet, Exynos 7420 sekiz çekirdekli işlemci, 4GB RAM ve bir parmak izi tarayıcısı ile gelecek.



Gizemli cihazı hakkında gelecek yeni bilgileri sizlerle paylaşacağız.