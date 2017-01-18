Samsung'un Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong Mahkemede





Teknoloji devi Samsung'un başkan yardımcısı Lee Jae-yong hakim karşısına çıktı.



Güney Kore mahkemesi, hakkındaki rüşvet soruşturması ile ilgili ifade veren Lee Jae-yong'un tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek. Ön duruşmanın perşembe günü karara bağlanması bekleniyor.



Söz konusu skandala görevinden azledilen devlet başkanı Park Guen-hye'nin de adı karışmıştı.



Lee, devlet başkanının yakın bir dostunun bağlantılı olduğu kurumlara, devletin desteğini alabilmek için yaklaşık 37 milyon Dolar rüşvet vermekle suçlanıyor.



Soruşturma nedeniyle yetkileri dondurulan Lee iddiaları reddediyor.



Güney Kore'de yolsuzluk skandalları dev protestolara yol açmıştı. Eylemler iktidar karşıtlığıyla sınırlı kalmadı. Bazı işçi sendikaları, Lee'yi ve Samsung şirketini mahkeme binası önünde protesto etti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Lee Samsung Finanssal skandal yardımcısı Adalet başkan Jae-yong Samsungun mahkemede Güney Kore Gepost: 18 januari 2017