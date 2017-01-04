Samsung Tv'lere "Chromecast" Geliyor!

Mobil cihazdan büyük ekranlara video aktarımı için kullanılan Chromecast, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Chromecast sayesinde, kablolarla uğraşmaksızın zahmetsiz ve kablosuz şekilde görüntü aktarımı sağlayabilen kullanıcılar, artık Samsung cephesinde de benzeri bir teknoloji ile tanışacak. Samsung, bu hafta içinde başlayacak CES 2017'de, televizyonlarına Chromecast tarzı bir sistem getirecek.



CES 2017'de Bizi Bekleyen 4 TV Trendi!



Halihazırda Smart View uygulamasını çalıştıran Samsung, bu uygulama ile kullanıcılara akıllı telefonlarından fotoğraf, video ve müzik paylaşımı sağlıyordu. Yeni gelecek özellik ile birlikte bunlara YouTube, Hulu ve Amazon Video gibi seçenekler de eklenecek.



Samsung'un CES 2017'de tanıtacağı tek teknoloji bu olmayacak. Bunun yanı sıra yeni televizyonlarını da tanıtmasını beklediğimiz Samsung, Quantum dot ekranlı monitörlerini de bu fuarda tüketicilerle buluşturacak.