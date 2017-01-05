Samsung'tan Yeni Laptop'lar

Samsung, kolay taşınabilen Notebook Series 9 modellerinin arasında 15 inç'lik bir laptop daha ekledi. Serideki diğer laptop'ların inceliğini koruyan cihaz, InfinityEdge stili ekran çerçevesiyle tüm dikkatleri ekranına çekiyor.



Ekran çözünürlüğü, Dell'in eşdeğer laptop'u XPS 15'teki 4K ekranı burada bulamıyorsunuz, zira Samsung'un laptop'u Full HD çözünürlük sunuyor. Yine de Full HD'nin çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyoruz. Çözünürlüğü 1080p'de tutmak pil ömrüne de yardımcı oluyor ve Samsung'a göre cihaz, 66Wh kapasiteli piliyle tek şarjla 15 saat açık kalabiliyor.



1,23 kg ağırlığıyla çekiciliğini güçlendiren Notebook 9, 1,57 kg'lık 15 inç'lik 2016 MacBook Pro'dan çok daha hafif. Intel'in yedinci nesil Core i7 Kaby Lake işlemcisiyle çalışan bilgisayar, grafik yongası olarak Nvidia'nın 940MX ekran kartını kullanıyor. Dahil edilen diğer özellikler arasında parmak izi tarayıcısı, USB Type-C bağlantısı, iki USB 3.0 portu ve bir USB 2.0 portu, 16GB'a kadar DDR4 bellek var.



Samsung, Notebook 9'un piyasaya sürüleceği tarihi ve fiyatını henüz açıklamadı.



Samsung'tan İlk Oyun Laptop'ları



Samsung, kendi markasını taşıyan ilk oyun laptop'u Samsung Notebook Odyssey'yi de CES 2017'de tanıttı. Görünüşüyle etkileyen bir oyun laptop'u arıyorsanız, artık en az iki Samsung laptop seçeneğiniz var.



17,3 inç ve 15,6 inç'lik modeller olarak sunulan Notebook Odyssey'in her iki modeli de Intel'in yedinci nesil Core i7 Kaby Lake işlemcisini kullanıyor. Büyük modeldeki grafik kartı henüz açıklanmadı ancak GTX 1070 veya GTX 1080 olabileceği düşünülüyor. Küçük Notebook Odyssey'de ise Nvidia GTX 1050 yer alıyor.







Her iki model de 1080p Wide-View Angle Anti-Glare ekranla gelirken 17,3 inç'lik model, 64GB RAM ile donatılabiliyor. 15,6 inç'lik modele ise 32GB'a kadar RAM eklenebiliyor.



Samsung, Notebook Odyssey'in fiyatlarını ve çıkış tarihlerini de henüz açıklamadı.