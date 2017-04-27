Samsung S8 Plus'ın Ekran Değişim Ücreti Ne Kadar ?

Samsung'un son amiral gemisi olan Galaxy S8 Plus'ın muhteşem ekranı gören herkesi büyülüyor. Peki bu kavisli güzel ekran kırılırsa, değişim maliyeti ne kadar ? Bu detaylar haberimizde..



Samsung Galaxy S8 Plus, 6.2 İnç ekranına rağmen sunduğu %84'lük ekran /kasa oranı ile beraber iPhone 7 Plus'dan neredeyse daha küçük bir boyutta. Galaxy S8 Plus modelinin kullanıcılara teslimatı devam ederken, cihazın oldukça merak edilen ekran değişim ücreti GSM Arena tarafından açıklandı.







Galaxy S8 Plus'ın 6.2 inç büyüklüğündeki Gorilla Glass 5 ile korunan Super AMOLED ekranı kırıldığında, kullanıcıların ödemesi gereken tutar Avrupa ülkeleri için yaklaşık 250 Euro olarak belirlendi. Galaxy S7 Edge modelinin ekran değişim ücretine kıyasla yüzde 25 daha pahalı olan bu tutarı TL'ye çevirdiğimizde ise, vergiler ve işçilik hariç yaklaşık 1000 TL'lik bir tutar ile karşılaşıyoruz.



Galaxy S7 Edge'in 1250 liraya ekran değişiminin yapıldığını varsayarsak, 1500'ün üzerinde hatta 1750 TL civarında bir ekran değişim masrafıyla karşılacağınızı şimdiden söyleyebiliriz . Zaten yeterince pahalı olan cihazı ekran koruyucusu ve kılıfla kullanmak en ideal tercih gibi gözüküyor.