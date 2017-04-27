Samsung S8'in Üretim Maliyeti Ne Kadar ?

Yıla damgasını vuran ve ekran/kasa oranıyla herkesi büyüleyen Samsung Galaxy S8, fiyatlarda da göreceğimiz üzere önceki amiral gemilerinden daha pahalı. Peki bu amiral gemisinin üretim maliyeti ne kadar ? Gelin hep birlikte araşmaya bakalım.



IHS Markit tarafından açıklanan bilgilere göre Galaxy S8 modelinin üretim maliyeti yaklaşık 307 dolar.



Önceki modellerle karşılaştıracak olursak Galaxy S7'nin 225 dolar, Galaxy S7 Edge'in ise 271 dolar üretim maliyetine göre Galaxy S8'in üretmesi biraz daha pahalı bir cihaz olduğunu görüyoruz.







Bu sonuç ile beraber üretim maliyeti en pahalı olan telefon oluyor Galaxy S8. İkinci sırada ise Google Pixel Xl var, onunu maliyeti ise 285.5 Dolar . Ayrıca bu sıralama yıl sonuna doğru 10.Yıl iPhone'u olacak olan iPhone 8 ile beraber değişebilir. Satış fiyatının 1000Doların üstünde olması beklenen telefon ilk sıraya oturabilir.