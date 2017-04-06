Samsung S8'de İçin Dikkat Çeken Cihaz
Samsung Galaxy S8 ile birlikte satın alabileceğiniz DeX isimli cihaz, cep telefonunuzu artık bir bilgisayara dönüştürecek.
Samsung Galaxy S8 ile birlikte satın alabileceğiniz DeX isimli cihaz, cep telefonunuzu artık bir bilgisayara dönüştürecek.
Kaynak: Dunya.com
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