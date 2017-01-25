Samsung, Pilleri Nasıl Test Ediyor?

Samsung, kısa bir süre önce Note 7'nin neden yandığını, düzenlediği bir basın konferansında sebepleriyle birlikte genişçe açıklamıştı. Yaklaşık 4 aylık etraflıca hazırlanan bir çalışmanın ardından toplanan verilerin değerlendirildiği bu konferansın ardından, kuşkusuz şimdi akıllarda Samsung'un yeni telefonları var. Samsung, bir daha benzer sorunun yaşanmaması için genişçe bir güvenlik önlemi almış durumda. Buna göre Güney Koreli şirket, yeni telefonlarını tam 8 adımdan oluşan batarya güvenliği kontrolüne sokuyor.



Galaxy Note 7 Neden Yandı? Samsung Açıkladı!



Samsung'un resmi internet sitesinde de görülebilecek 8 adım şu şekilde:



Dayanıklılık Testi



Samsung, bu adımda bataryalara aşırı şarj testleri uyguluyor. Öte yandan bataryaların delinme ve aşırı sıcaklıklara maruz bırakılma durumlarında da nasıl tepki vereceği bu ilk adımda ortaya çıkartılıyor.



Görsel Tespit



Testin ikinci adımında görsel kontrole geçiliyor. Bu adımda uzmanlar, bataryaları görsel olarak inceliyorlar.



X-Ray



Görsel incelemenin ardından bu kez bataryalar X-Ray kontrolüne bırakılıyor. Bu adımda da bataryaların iç yüzeyinde herhangi bir anormallik olup olmadığı ortaya çıkartılıyor.



Şarj – Deşarj Testi



Samsung, büyük ölçekli şarj ve deşarj testlerini uyguluyor. Bu adımda bataryalar defalarca kez tamamen boşaltılıp yeniden dolduruluyor.



TVOC Testi



Bu adımda da bataryadaki olası sızıntıları tespit etmek için Toplam Uçucu Organik Bileşik Testi uygulayan Samsung, böylece uçucu organik bileşiğin sızıntı ihtimalinin sonuçlarına ulaşıyor.



Sökme Testi



Burada da bataryalara sökme testi uygulayan Samsung, böylece malzeme kalitesini değerlendirme imkanı buluyor.



Hızlandırılmış Kullanım Testi



Test aşamasındaki 7'inci adımda, son kullanıcının kullanımına en yakın test uygulanıyor. Samsung uzmanları bu adımda, tüketici kullanım senaryolarını bataryalara uygulayarak, test işlemi gerçekleştiriyor.



OCV Test



Delta Açık Devre Voltajı olarak da adlandırılan bu adımda da, tüm üretim sürecinde bataryalarda herhangi bir voltaj değişikliği olup olmadığı kontrol ediliyor.