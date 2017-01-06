Samsung: Note 7 Skandalının Zararını S7'deki Başarıyla Giderdik





Samsung, 2016 yılının son üç aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 fazla olmak üzere son üç yılın en yüksek kar rakamına ulaştı.



Güney Koreli teknoloji devinin ekim ile aralık ayları arasındaki operasyon karı 7.8 milyar dolara yükseldi. Bunda Çin merkezli akıllı telefon markalarından gelen chip talebindeki artış ve LED ekran bölümünün yükselen performansı etkili oldu.



Samsung, geçtiğimiz yıl aşırı ısınan ve bazı ürünlerinde ise alev alan batarya problemi yüzünden geri çağırmak zorunda kaldığı Galaxy Note 7 modeli yüzünden uğradığı zararın, S7 modelinin satışlarındaki ivmeyle dengelendiğini açıkladı.



Auteur: euronews-tr



Tags: giderdik Samsung skandalının Elektronik Note Samsung: başarıyla Kar S7deki zararını Gepost: 06 januari 2017