Samsung, Note 7 Pillerine Dönecek!

Galaxy Note 7'nin yanmaya başlamasının ardından aceleyle yapılan araştırmaların sonuçları, sorunun Samsung SDI tarafından sağlanan pillerde olduğunu ileri sürmüştü. Bunun üzerine Samsung Electronics, Galaxy Note 7'nin pillerini Çinli ATL'den tedarik etmeye başlamış, Samsung SDI'dan pil almayı durdurmuştu.



Ancak sorun, pil değişikliğiyle çözülmedi; ATL'den alınan pilleri taşıyan Note 7'ler de aynı şekilde yanmaya başladı. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre ise Samsung, Samsung SDI'ın pillerinin Note 7'nin yanmasına neden olmadığı konusunda ikna oldu. İddiaya göre firma, Galaxy S8 gibi telefonlarda kullanmak üzere pil bölümüyle kontrat yeniledi. Samsung'un Galaxy S8'de kullanacağı pilleri çeşitlendirmek istediği biliniyor. Firmanın üç ay önce LG Chem'den de pil tedarik edebileceği söylenmişti.



Samsung'un Galaxy Note 7'yle ilgili incelemelerini bu ayın sonlarına doğru tamamlaması ve sonuçları herkesle paylaşması bekleniyor. Bu sırada Samsung SDI, pillerini daha güvenli hale getirmenin yollarını araştırmayı sürdürüyor.