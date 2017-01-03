Samsung Note 7 Neden Patladı? 2016'nın En Büyük Gizemi Bu Ay?

Samsung Galaxy Note 7 Neden Patladı?





2016'nın En Büyük Gizemi bu ay cevaplanabilir!



2016'daki teknoloji dünyasının en büyük sırlarından birisi bu ay çözülmüş olabilir.

Samsung, Güney Kore gazetesi JoongAng Ilbo'ta yer alan haberlere göre, Galaxy Note7 akıllı telefonunun neden alev aldığına dair yürütülen soruşturma sonuçlarını bu ay kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor. Raporda elde edilen sonuçların bu ay açıklanacağı belirtiliyor.



Samsung geçtiğimiz sene Apple'ın iPhone 7 lansmanından bir ay önce tanıtılıp piyasaya sürülmüştü. Doğal olarak kısa bir süre sonra ise Samsung'un amiral gemisinde birşeylerin yanlış gittiği ortaya çıkmıştı.



Samsung Note 7 neden patladı, Bu ay açıklanabilir!



Galaxy Note 7 satışa sunulduktan sonra bir çok kullanıcı tarafından cihazın durup dururken alev almaya başladığı rapor edilmişti. Eylül ayı başlarında Samsung Note 7 satışını durdurmuş ve cihazın neden alev aldığını bulmak üzere soruşturma başlatmıştı.



Samsung bu süre zarfında pil ile ilgili olarak yedek pilli cihazları da piyasaya sürmüş fakat aynı problem o cihazlarda da çıkınca konunun ciddi bir şekilde tasarımdan kaynaklandığına dair çeşitli raporlar piyasa da yer almaya başlamıştı.



Samsung'un küresel olarak cihazı geri çağırması şirkete oldukça ciddi prestij ve para kaybına neden oldu.



Mashable



http://www.teknotalk.com/samsung-note-7-neden-patladi-52248/