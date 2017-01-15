Samsung, Kamera Konusunda Ciddi!

Piyasadaki en üst seviye telefonları üreten firmalardan biri olan Samsung, cihazlarında kullandığı kameralara büyük önem veriyor. Kore kaynaklı yeni bir rapor, Samsung'un Core Photonics adlı, çift kamera modülleriyle tanınan İsrailli bir firmaya yatırım yaptığını söylüyor.



Samsung'un Core Photonics'e yatırım yapmış olması, çift kameranın hemen Galaxy S8'de kendine yer edineceği anlamını taşımıyor; zaten Galaxy S8'in tek kamerayla geleceği uzun süredir biliniyor. Ancak Samsung'un 2017'de tanıtacağı tek telefon Galaxy S8 olmayacak; firma daha sonraki telefonlarında bu kamera modülünü kullanmayı düşünüyor olabilir. Çift kamerayı bu senenin üçüncü çeyreğinde çıkması beklenen Galaxy Note 8'de görme ihtimalimiz de var.



Core Photonics'e tek yatırım yapan firmanın Samsung olmadığı, Apple, Foxconn, MediaTek gibi firmaların yakın zamanda Core Photonics için toplam 15 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı söyleniyor.