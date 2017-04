Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Ön Siparişte Rekor Kırdı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Note 7 sıkıntısının ardından oldukça fazla müşteri kaybetmesi beklenirken, S8 ve S8 Plus modelleri için 17 Nisan'a kadar devam eden ön sipariş döneminde, şirket aldığı siparişlerle oldukça önemli bir başarı elde etti.



Bir önceki modeli S7'nin neredeyse 5 katından daha fazla bir sipariş alan S8 ve S8 Plus modelleri, şirketin Note 7'den kaynaklanan zararını karşılayacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri Güney Kore'de iki günde 550 binden fazla ön sipariş alarak, Samsung modellerinin en çok ön sipariş alan modeli oldu ve alanında rekor kırmayı başardı.



Piyasaya sürdüğü Note 7'nin ön siparişe açılmasıyla elde ettiği rekoru geride bırakan S8 ve S8 Plus modellerinin, ön sipariş döneminin son günü olan 17 Nisan'a kadar 1 milyon barajını geride bırakması beklenirken, en çok talebin 6 GB RAM'lı ve 128 GB'lik depolama alanı olan modelde yaşandığı belirtildi.



Samsung'un Note 7'den elde ettiği zararı karşılayacak gibi görünen Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin, şirketin Note 7'nin batarya probleminden elde ettiği olumsuz imajı geride bırakıp bırakmayacağı ise merak edilen konular arasındaki yerini koruyor.