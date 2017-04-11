Samsung Galaxy S8 Plus, Galaxy S8'i Geride Bıraktı
Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinden Galaxy S8 Plus, Galaxy S8'den hangisinin daha fazla ön sipariş aldığı açıklandı.
Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinden Galaxy S8 Plus, Galaxy S8'den hangisinin daha fazla ön sipariş aldığı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
-
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyordu ama İBB engelledi
-
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
-
İnternet kullanımında yeni kurallar resmen başladı!
-
Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar resmen açıklandı
-
Yüz binlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!
-
Halfeti'nin karagülü kokusuyla dünyayı fethetti! Şişesi 647 TL
-
"Evime gel" dediği kadın vekilden içinde "şeref" geçen çok ağır yanıt