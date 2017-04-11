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Samsung Galaxy S8 Plus, Galaxy S8'i Geride Bıraktı
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Samsung Galaxy S8 Plus, Galaxy S8'i Geride Bıraktı

Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinden Galaxy S8 Plus, Galaxy S8'den hangisinin daha fazla ön sipariş aldığı açıklandı.

Samsung Galaxy S8 Plus, Galaxy S8'i Geride Bıraktı

Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinden Galaxy S8 Plus, Galaxy S8'den hangisinin daha fazla ön sipariş aldığı açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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