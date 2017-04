Samsung Galaxy S8'ler Kırmızı Ekran Problemi Ortaya Çıktı.





Daha ilk günden karamsarlığa kapılmayın. Samsung Galaxy S8 Kırmızı Ekran Problemi Nasıl Düzeltilir?



Merakla beklenen ve Ön Sipariş Rekoru Kıran Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'tan kırmızı ekran şikayetleri geliyor. Kore'de ön siparişler teslim edilmeye başlandı.



Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8'i Güney Kore'de yaklaşık bir hafta önce ön sipariş veren müşterilerine göndermeye yani teslim etmeye başladı. Muhtemelen bu kullanıcılar ekrandaki değişikliği fark edene kadar kendilerini oldukça şanslı olarak hissediyorlardı. PPOMPPU ??gibi Kore forumlarında ve Instagram gibi sosyal ağlarda yayınlanan çok sayıda rapora göre, Bazı S8 ünitelerinin ekranlarında çok belirgin bir kırmızımsı ton bulunur.



Meselenin ne denli yaygın olduğu belli değil, ancak "Galaxy S8 Kırmızı Ekran" ın Korece arama motoru Naver'da trend arama terimi olması durumun ciddiyeti hakkında size fikir verebilir.



Neyse ki Samsung sorunu inkar etmedi ve ZDNet'e verdiği bilgiye göre bu durum ekran ayarlarından kolaylıkla düzeltilebiliyor. Samsung'tan yapılan açıklamada;



"Tüm Samsung telefonları, yüksek kalite standartlarımızı karşılamak için kapsamlı testlerden geçirilir.Galaxy S8 ve S8 + 'lerdeki Infinity Display, kullanıcılara daha net ve daha canlı bir izleme deneyiminin keyfini çıkarmaya olanak tanıyan zengin ve etkileyici renkler sunan Super AMOLED'i uygulamıştır.



Galaxy S8, çevreye bağlı olarak renk aralığı, doygunluk ve netliği eniyileştiren uyarlanabilir bir ekranla oluşturulmuştur. Kullanıcılar gerektiğinde, 'Ayarlar> Ekran> Ekran Modu> Renk dengesi' aracılığıyla beyaz tonların görünümünü değiştirmek için ekranın renk aralığını manuel olarak ayarlayabilirler. " denildi.



Samsung Galaxy S8 Kırmızı Ekran Problemi Nasıl Düzeltilir?





Ayarlar> Ekran> Ekran Modu> Renk dengesi aracılığıyla beyaz tonların görünümünü değiştirmek için ekranın renk aralığını manuel olarak ayarlayarak düzeltebilirsiniz.



Bu arada ismini vermeyen bir mobil endüstri yetkilisi Business Korea verdiği demeçte, Daha önce Super AMOLED ekran kullanılan Galaxy Note 7'lerde de benzer şekilde kırmızı tonların olduğunu söyledi. Renk Dengesinin düzgün çalışmadığı durumlarda kullanıcıların kendisinin bunu ayarlardan düzeltmesi gerekebilir.



The Korea Herald ise aynı konu hakkında sorunun Super AMOLED ekranlardan kaynaklanabileceği yer aldı. Teknolojiyi kullanan ilk telefon olan S8'de iki tür ortak piksel bulunuyor: kırmızı-yeşil ve mavi-yeşil…



Bu iki ortak yeşil renk, renk dengesizliğine neden olabilir, bu nedenle Samsung kırmızı pikselleri daha güçlü ve daha derin yapmış görünüyor. Sebep her ne olursa olsun Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus'a ilk sahip olan kullanıcıların renk dengesi ayarlarını gözden geçirmesi faydalı olabilir.





CNET

ZDNet, BusinessKorea

The Korea Herald

Engadget





http://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-s8-kirmizi-ekran-problemi-nasil-duzeltilir-56629/