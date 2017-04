Samsung Galaxy S8 Kavisli Ekran Koruyucu Seçerken Dikkat Edin? Boşa Para Harcamayın!





Kavisli ekran amiral gemisi telefonlar için doğru ekran koruyucu seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kullanıcı yorumlarına bakılırsa yaptığınız yatırım boşa gidebilir. Samsung Galaxy S8 Kavisli Ekran Koruyucu Seçerken Dikkatli davranmalısınız?



Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus artık ülkemizde de satış çıktı. Bir çok kullanıcının ilk yaptığı şeylerden biri olan ekran koruyucularını seçerken artık çok daha dikkatli olmanız gerekecek. Sebebi mi?



Elbette giderek yaygınlaşan kavisli ekranlar ve onlara uygun kavisli ekran koruyucular bulmanın zorluğu?



Kavisli Ekran Koruyucularına boş yere 50$ gibi bir rakam harcamayın! Dikkat Edin!





Sizde telefonunu ilk günkü gibi tertemiz tutmak ve kullanmak konusunda benim gibi takıntılıysanız. Invisible Shield gibi 50 dolarlık kavisli ekran koruyucularına şimdiden para yatırmaya başlamış olabilirsiniz.



Temel olarak bir dünya para verdiğimiz akıllı telefon cihazlarımız için 50$ gibi bir rakamdan kaçınmak istemeyiz ancak; bu kadar para verdiğimiz akıllı telefonlar için üreticiler neden bunun gibi koruyucu önlemi cihaz üzerine zaten koymaz diye düşünmeden edemiyoruz.



Bir çoğumuza göre de kullanıcıların aldığı ilk aksesuar olan ekran koruyucuları; şu anda internet üzerinde Best Buy, Amazon, Türkiye'de de bir çok internet sitesi üzerinde şimdi den satılmaya başlandı bile.



Peki Kavisli Ekran Koruyucuları verdiğiniz paranın karşılığını tam olarak veriyor mu? Dikkat edilmesi gereken veya bilinmesi gerekenler neler?

Samsung Galaxy S8 Kavisli Ekran Koruyucu Seçerken DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?





Best Buy ve Amazon gibi siteler üzerinden yaklaşık 50 dolara satılmaya başlayan; Samsung Galaxy S8 Kavisli Ekran Koruyucu yorumlarına şöyle bir göz attım. Yorumlarda ilginç kullanım detayları çıkmaya başlamış bile.



Piyasada kullanan Tempered'li Cam Koruyucular ekranlar kavisli değilken bile ekranın üzerine oturmakta yani telefonu tam olarak kaplamakta ciddi sıkıntılar çıkarıyordu. Koruyucu ile telefon ekranı arasında çeşitli hava boşluları ve yanlarda tam oturmamadan kaynaklı beyazlıklar oluşuyordu.



Yada ilk önce düzgün gibi görünen bu ekran koruyucuları kısa bir süre sonra; yanlardan yada köşelerden hava veya kir girmesi sonucu açılmaya başlıyorlardı.



Özellikle üreticilerin tasarım güzelliği ve kullanım alanını daha genişletmek için Kavisli Ekranlara yönelmesiyle; zaten uygun koruyucu bulmakta zorlanan kullanıcılar gibi koruyucu üreticilerinin işi de daha zorlaştı.



Kavisli Ekran Koruyucu Yorumlarında bu ekran koruyucularının cihaza tam olarak yapışmadığı ve telefonun kenarını tam olarak kaplamakta başarısız kaldıklarını gösteriyor. Şirketler bu durumu çözmek için bazı fikirler de denemeye başladı.Bazı ekran koruyucularında telefon ile birleştikleri yerlere farklı yapışkanlar yerleştiriliyor.



Uçtan uca koruma görünümü yaratılmak istenen bu teknikler ekran ile ekran koruyucusu arasında hava boşluğu oluşmasına engel olamıyor. Üstelik koruyucuların dokunma duyarlılığını da azlattığı konusunda yorumlar artıyor.



Burada dikkat edilmesi gerekenlerin başında Kavisli Ekran Koruyucu Seçerken kullanıcı yorumlarına dikkat etmekte fayda var.



Kavisli Ekran Koruyucuları telefonun yan tarafına yapışıyor ama hava boşluğuna engel olamıyor.



Özetle kullanıcı yorumları bu ekran koruyucuları konusunda giderek kötüleşiyor. Bu durumda geleneksel ekranın sadece üst yüzeyini kaplayan ekran koruyucuların tercih etmek şimdilik daha mantıklı; Boşa gidebilecek 50 dolar cebinizde kalabilir.



Verizon'un da bu konuda daha ucuz çözümü var. Ama onda da muhtemelen aynı sıkıntıları yaşayabilirsiniz.



Curved Tempered Glass Screen Protector for Galaxy S8





İdeal çözüm için biraz sabırlı olun, yorumlarına bakmadan ürün almayın! En Doğru hareket şimdilik bu olsa gerek.



