Samsung Galaxy S8'inize Nasıl Şeffaf Bir Görünüm Kazandırırsınız ?

Bir dönemin oldukça popüler olan şeffaf tasarımları YouTube kullanıcısı JerryRigEverything tarafından tekrar gündem konusu haline getirildi.



Geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız "Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus ön siparişte rekor kırdı" haberinde bahsettiğimiz üzere oldukça ilgi gören bu seride, kullanıcılara şeffaf tasarım seçeneği sunulmuyor.



Bu yüzden kolları sıvayan YouTube kullanıcısı JerryRigEverything, videoda izleyeceğiniz üzereistediğini elde ederek kendisine özel bir tasarım oluşturuyor; ancak bunun için telefonun kablosuz şarj özelliğinden vazgeçmek zorunda kalıyor.