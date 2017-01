Samsung Galaxy S8 İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı

Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin ilk görüntüleri internete sızdı!





Samsung Galaxy S8 ilk Görüntüsü ortaya çıktı, ilk bakışta kavisli ekran ve home düğmesinin olmaması dikkat çekiyor.



Dünya mobil kongresine yavaş yavaş yaklaşırken, Yeni Galaxy S8 telefonun piyasaya çıkacağı ile ilgili görüntüler ortaya çıkmaya başladı.



GSMArena, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S8'i gösteren bir sızdırılmış fotoğraf elde etti. Daha önceki söylentileri doğrular nitelikte Home düğmesinin olmadığı ve kavisli ekranın kullanıldığı görülüyor.



Ekran üstündeki tuşların olmaması ekranı dolu dolu gösteriyor.



Samsung Galaxy S8 ilk Görüntüsü



Güney Kore'li üreticinin bir sonraki amiral gemisini Çin'de test etmeye başladığı belirtiliyor. Ancak bunun ne derece gerçeği yansıttığı tartışılır.



Diğer söylentilerden biri de Samsung'un Apple gibi eski kulaklık girişini devre dışı bırakacağı yönündeydi. Sızdırılan telefon görselinin sol alt köşesinde standart kulaklık girişine yakın bir şey olduğu açıkça görülüyor.



Sızıntılar artıyor ancak resmin özgünlüğü belirsizliğini korumaya devam ediyor.



Herşeye rağmen teknoloji devi sızan görüntülerin doğruluğunu ne inkar ediyor ne de kabul ediyor. Galaxy S8 'i şubat ayındaki MWC etkinliğinde büyük ihtimalle göreceğiz.



